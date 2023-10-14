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Военная операция на Украине

Пленный рассказал об уничтожении более 60% роты бойцов ВСУ у Работина за несколько дней

В основном бойцы погибли под обстрелами танков, минометов, станковых противотанковых гранатометов, рассказал Александр Бень

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за несколько дней у Работина Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС пленный украинский военнослужащий Александр Бень.

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"Потери [ВСУ] большие там (в районе Работина - прим. ТАСС). Всего несколько дней, и от роты в 106 человек остались только 40. И это не в штурмах. Мы просто сидели в окопах, оборонялись", - сказал пленный, уточнив, что в основном бойцы погибли под обстрелами танков, минометов, станковых противотанковых гранатометов.

По его словам, наибольшие трудности на фронте в последнее время бойцы испытывают с продовольствием. На некоторых позициях у Работина еда и вода у ВСУ отсутствуют полностью. "Когда мы приехали на запорожское направление, там на позициях пробыли семь дней без выезда. Нас отправили без продуктов, перед нами парни были тоже без всего. В итоге через несколько дней пришлось как-то спасаться. Нам повезло, мы сидели в посадке (лесополосе - прим. ТАСС). Я ел листья акации. Сослуживцы на других позициях точно так же", - добавил пленный.

Бень был мобилизован в Кировоградской области по повестке, которую ему прислали на работу. В плен попал у Работина. Группу бойцов привезли на позиции, которые уже были заняты российскими войсками. 

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