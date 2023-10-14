14 октября, 11:03
Арктика

Экипаж дальнего противолодочного самолета СФ выполнил ледовую разведку в Арктике

Полет выполнялся над акваторией Баренцева моря, а также над некоторыми районами Северного Ледовитого океана

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Противолодочный самолет Ту-142 Северного флота (СФ) выполнил ледовую разведку в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж дальнего противолодочного самолета Ту-142 отдельной противолодочной эскадрильи объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнил полет на ледовую разведку в Арктику. Продолжительность его нахождения в воздухе составила более 10 часов", - говорится в распространенном сообщении.

Полет выполнялся над акваторией Баренцева моря, а также над некоторыми районами Северного Ледовитого океана. Помимо выполнения задач ледовой разведки, летчики провели воздушную разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

В пресс-службе СФ отметили, что полеты самолетов дальней противолодочной авиации СФ над Арктикой проводятся регулярно, в основном с целью уточнения ледовой обстановки в районах Северного морского пути. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация