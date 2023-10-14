На Кубани наладили производство электромотоциклов для нужд СВО

По словам создателя мастерской, эти мотоциклы отличаются от бензиновых бесшумностью, что позволяет их использовать на линии боевого соприкосновения

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Электрические кроссовые мотоциклы, предназначенные для подразделений, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, начали производить в Краснодаре, сообщил ТАСС создатель мастерской.

"Мы занимаемся изготовлением электрических мотоциклов и также эвакуационных тележек. <...> Пришла идея сделать электрический мотоцикл, для бойцов в зоне СВО. Оказалось, что данная техника очень эффективна, она бесшумна, тепловизионно нейтральная, очень простая в эксплуатации", - сказал создатель мастерской.

Он уточнил, что для создания электрического мотоцикла используется "донор" - обычный кроссовый или эндуро мотоцикл, с которого снимается двигатель. На место силовой установки устанавливается батарейный блок и небольшой электромотор. После данных действий, мотоцикл способен проехать на одном заряде до 120 км. По словам создателя, эти мотоциклы отличаются от бензиновых, в первую очередь бесшумностью, что позволяет их использовать на линии боевого соприкосновения.

"Опыт положительный, на мотоциклах перевозится много грузов, были случаи уже, когда бойцы на этих мотоциклах уходили от дронов камикадзе. При чем командир одного из подразделений сломал левую руку, но тем не менее мог передвигаться на нашем мотоцикле, даже со сломанной рукой", - добавил он.