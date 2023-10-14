Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

ТАСС, 14 октября. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.
Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"14 октября около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит над селом Новая Деревня.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Также в результате падения фрагментов пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что все оперативные службы работают на месте.