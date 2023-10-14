В МО РФ сообщили о поражении двух пунктов управления и складов боевиков в Сирии

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить также отметил, что Центр призывает незаконные вооруженные формирования прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и гражданской инфраструктуры

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по объектам вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации в Сирии, поражены два пункта управления и пять складов с боеприпасами. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, боевики действующих в идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением БПЛА кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня.

"В целях пресечения подобных попыток ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков", - сказал контр-адмирал.

Он также отметил, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает незаконные вооруженные формирования прекратить обстрелы позиций сирийских правительственных сил и гражданской инфраструктуры. "В противном случае высокоточные удары авиации, направленные на ликвидацию причастных к провокациям боевиков, будут продолжены", - заключил Кулить.