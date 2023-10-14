МО РФ: авиация коалиции США за сутки четыре раз нарушила воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить отметил, что за сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки четыре раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения: парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал он.

Также, по его словам, за сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кулить добавил, что в результате обстрелов, произведенных боевиками незаконных вооруженных формирований с направления населенного пункта Афес провинции Алеппо по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Телль-Кратин и с направления населенного пункта Флайфель провинции Идлиб по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Кафер-Мус, двое сирийских военнослужащих получили ранения.