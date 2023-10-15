15 октября, 02:02
Военная операция на Украине

Российские войска сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

Двое украинских военнослужащих сдались в плен, добавил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Войска группировки "Восток" сорвали пять попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, уничтожены два багги с боевиками. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ на опорных пунктах в районах Малиновки, Приютного и Полтавки. Уничтожены пикап и две единицы багги с боевиками, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал он. Также, по словам Чехова, огнем миномета "Тюльпан" был поражен пункт временной дислокации 1-й танковой бригады противника в Сторожевом.

"Огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов в Угледаре, два автомобиля с боевиками в районе Великой Новоселки", - добавил он.

Чехов также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял четыре минометных расчета. "Ударами авиации и огнем артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское и Урожайное", - заключил начальник пресс-центра группировки. 

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© Информационное агентство ТАСС
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