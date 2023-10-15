Артисты фронтовой бригады ЦВО получили государственные награды в зоне спецоперации

Им были вручены медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Жукова, ведомственные знаки отличия "За воинскую доблесть", сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Артисты фронтовой концертной бригады Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные и ведомственные награды в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Вручение государственных и ведомственных наград прошло в одном из тыловых районов зоны проведения специальной военной операции. Военным артистам были вручены медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Жукова, а также ведомственные знаки отличия "За воинскую доблесть", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что артисты фронтовой концертной бригады ЦВО регулярно проводят военно-полевые концерты в соединениях и воинских частях военного округа, выполняющих задачи специальной военной операции. В их репертуар включены традиционные песни военных лет, советские киношлягеры, а также инструментальные номера на баяне, балалайке, скрипке и других музыкальных инструментах.

В военном ведомстве отметили, что всего с начала СВО военные артисты ЦВО провели более трехсот концертов в районах дислокации подразделений, в том числе непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения.

Выступление ансамбля ЗВО

В Минобороны РФ также сообщили, что на купянском направлении в зоне СВО перед мотострелками 1-й гвардейской танковой армии выступила первая фронтовая творческая бригада Ансамбля песни и пляски Западного военного округа (ЗВО). Артисты представили полтора десятка номеров. Концерт начался песней "От героев былых времен".

© Минобороны России/ ТАСС

Также прозвучали композиции "Смуглянка" и "Катюша", после этого солисты исполнили песни собственного сочинения. Во время концерта со сцены прозвучали стихи Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Владимира Высоцкого и поэта-фронтовика Константина Симонова.

"Организуя такие концерты для бойцов в зоне спецоперации, второй год гастролируя не только по тыловым районам, но и вдоль линии боевого соприкосновения (выступали солисты и в блиндажах на передовой), коллектив первой фронтовой творческой бригады ЗВО несет военную культуру в каждое подразделение. А также поддерживает боевой дух российских военнослужащих. Как говорят сами бойцы, такие выступления помогают снять стресс и перезагрузиться", - заключили в военном ведомстве.