Путин заявил об улучшении положения российских войск почти на всей линии соприкосновения

Это касается купянского, запорожского и авдеевского направлений, уточнил президент

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские войска ведут "активную оборону" и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

"То, что происходит сейчас на всем протяжении [линии] соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления", - сказал Путин.