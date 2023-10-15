15 октября, 06:51,
обновлено 15 октября, 06:55
Военная операция на Украине

Путин заявил об улучшении положения российских войск почти на всей линии соприкосновения

Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Это касается купянского, запорожского и авдеевского направлений, уточнил президент

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские войска ведут "активную оборону" и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

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"То, что происходит сейчас на всем протяжении [линии] соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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