15 октября, 07:36
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении позиций 81 аэромобильной бригады ВСУ

© Минобороны России

По данным ведомства, контроль точности и корректировка огня артиллерии осуществляется операторами беспилотников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Артиллерия южной группировки ВС РФ в районе Белогоровки в ЛНР уничтожила позиции 81 аэромобильной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, сопроводив сообщение соответствующей видеозаписью.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций боевиков 81 аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка", - говорится в сообщении .

Уточняется, что артиллерия Южной группировки войск точными ударами уничтожила опорные пункты и места размещения личного состава. Контроль точности и корректировка огня артиллерии осуществляется операторами беспилотников. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация