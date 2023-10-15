Минобороны РФ сообщило об уничтожении позиций 81 аэромобильной бригады ВСУ

По данным ведомства, контроль точности и корректировка огня артиллерии осуществляется операторами беспилотников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Артиллерия южной группировки ВС РФ в районе Белогоровки в ЛНР уничтожила позиции 81 аэромобильной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, сопроводив сообщение соответствующей видеозаписью.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций боевиков 81 аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка", - говорится в сообщении .

Уточняется, что артиллерия Южной группировки войск точными ударами уничтожила опорные пункты и места размещения личного состава. Контроль точности и корректировка огня артиллерии осуществляется операторами беспилотников.