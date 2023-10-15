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Палестино-израильский конфликт

МО РФ: ВВС Израиля ударом по аэропорту Алеппо вывели из строя взлетно-посадочную полосу

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить сообщил, что удар нанесли тактические истребители F-16 израильских ВВС из акватории Средиземного моря

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пара истребителей ВВС Израиля в ночь на субботу нанесла удар по международному аэропорту Эн-Найраб в городе Алеппо в Сирии. В результате взлетно-посадочная полоса была на время выведена из строя, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"14 октября с 23:32 до 23:36 парой тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесен удар по международному аэропорту Эн-Найраб (Алеппо), в результате которого взлетно-посадочная полоса временно выведена из строя", - сообщил он. 

Теги:
СирияРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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