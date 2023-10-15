В МО РФ сообщили о нанесении трех авиаударов по боевикам в Сирии

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить заявил, что в результате ударов уничтожены более 20 боевиков, 2 БМП и до 10 автомобилей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. ВКС РФ нанесли три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ). В результате ударов более 20 боевиков, 2 БМП и до 10 автомобилей уничтожены, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В ответ на непрекращающиеся обстрелы незаконными вооруженными формированиями позиций сирийских правительственных войск и гражданских объектов силами ВКС России за прошедшие сутки нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков. В результате ударов уничтожены укрытия и ремонтные мастерские для танков, 2 БМП и до 10 автомобилей типа пикап. Уничтожено более 20 боевиков", - сказал он.

Уточняется, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" - в провинции Идлиб и в провинции Латакия.