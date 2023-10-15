15 октября, 19:13

МО РФ: авиация коалиции США за сутки четыре раза нарушила воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить отметил, что за сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пара истребителей Typhoon и два многоцелевых беспилотника MQ-1C международной коалиции во главе с США за сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

Также, по его словам, за сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - добавил Кулить. 

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