В Минобороны сообщили о потере ВСУ до двух рот личного состава на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский рассказал, что в контрбатарейной борьбе артиллерия группировки уничтожила 152-мм САУ 2С1 "Гвоздика"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава, танк и две боевые бронированные машины. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"Общие потери противника составили до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два БПЛА, два пикапа", - сказал он.

Начальник пресс-центра уточнил, что также в контрбатарейной борьбе артиллерией группировки уничтожена 152-мм САУ 2С1 "Гвоздика".

"На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Запад" нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 40-й, 43-й и 115-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады в районах населенных пунктов Голубовка, Кулаговка, Петропавловка и Купянск-Узловой", - сказал также Зыбинский.

Он уточнил, что также экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружению и военной техники 14-й, 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Леоновка.