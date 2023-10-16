Минобороны совместно с регионами начали реализацию программы развития военных городков

Механизм позволит сократить сроки капремонта зданий, а также создать благоприятные условия проживания военнослужащих и их семей, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России совместно с региональными властями начали реализовывать новую программу развития военных городков. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, этот механизм позволит сократить сроки капремонта зданий и создать благоприятные условия проживания военнослужащих и их семей.

"ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России совместно с регионами страны приступили к реализации новой программы развития военных городков. Сформированный механизм тесного взаимодействия военного ведомства и субъектов России позволит значительно сократить сроки капитального ремонта зданий военных городков и создать благоприятные и комфортные условия проживания военнослужащих и членов их семей", - сообщили в министерстве обороны.

Первым регионом в рамках программы стал Приморский край. Совместно с губернатором Олегом Кожемяко и Фондом капитального ремонта были достигнуты договоренности, позволившие в два раза сократить сроки плановой очередности проведения капитального ремонта в селе Сергеевка Приморского края. Кроме того, в краткосрочную программу проведения капитального ремонта включены и другие первоочередные объекты, в том числе в городе Уссурийске, населенных пунктах Барано-Оренбургское и Черниговка.

В Минобороны добавили, что сейчас на нужды капитального ремонта объектов военных городков в Приморском крае уже выделено более 91 млн рублей.

"Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей. В то время как наши герои с честью выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, мы должны обеспечить им надежный тыл, а их семьям домашний уют и комфорт. Хотим еще раз выразить слова благодарности губернатору Приморского края Олегу Кожемяко за активную позицию при решении вопросов, а также чуткое и внимательное отношение к проблемам военнослужащих и их семей", - сказал начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков, слова которого приводятся в сообщении.

По информации Минобороны, новый формат взаимодействия с регионами позволит существенно оптимизировать проводимую работу по обновлению ведомственных фондов. Также начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" отметил, что в настоящее время ведутся переговоры и консультации по вопросам выполнения капремонта еще сразу с несколькими субъектами РФ.