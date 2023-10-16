Российские десантники уничтожили 50 украинских дронов под Артемовском за месяц

Как отметили в Минобороны, военные РФ создали сеть пунктов воздушного наблюдения для обнаружения вражеских беспилотников

ТАСС, 16 октября. Один из расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" российских десантников под Артемовском (украинское название - Бахмут) за последний месяц уничтожил около 50 украинских беспилотников, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Ежедневно подразделения ПВО ивановских десантников уничтожают несколько десятков беспилотных воздушных целей противника, а один из расчетов комплекса "Стрела-10" за месяц уничтожил около 50 вражеских беспилотников", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что для обнаружения вражеских дронов российские десантники создали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые засекают дроны противника, после чего их уничтожают с помощью ЗРК.