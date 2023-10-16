16 октября, 04:00
Военная операция на Украине

Российские десантники уничтожили 50 украинских дронов под Артемовском за месяц

Как отметили в Минобороны, военные РФ создали сеть пунктов воздушного наблюдения для обнаружения вражеских беспилотников

ТАСС, 16 октября. Один из расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" российских десантников под Артемовском (украинское название - Бахмут) за последний месяц уничтожил около 50 украинских беспилотников, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ежедневно подразделения ПВО ивановских десантников уничтожают несколько десятков беспилотных воздушных целей противника, а один из расчетов комплекса "Стрела-10" за месяц уничтожил около 50 вражеских беспилотников", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что для обнаружения вражеских дронов российские десантники создали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые засекают дроны противника, после чего их уничтожают с помощью ЗРК. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация