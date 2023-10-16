Силы РФ уничтожили гаубицы "Мста-Б" и Д-30 в Херсонской области

По данным оперативных служб региона, восемь украинских военнослужащих погибли, трое ранены

ГЕНИЧЕСК, 16 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица "Мста-Б" с боекомплектом. Потери ВСУ в жилой силе: восемь погибли, трое ранены", - сказал представитель оперативных служб. На этом направлении уничтожено также место временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины, два автомобиля выведены из строя.

В островной зоне уничтожены два 120-мм миномета с расчетами и боекомплекты к ним. На каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом.