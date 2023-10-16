Рогов сообщил, что силы РФ отбили две атаки ВСУ на ореховском направлении

По данным председателя движения "Мы вместе с Россией", украинские войска потеряли две бронемашины и три автомобиля

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции под селом Вербовым в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"За сутки отбиты штурмовые попытки ВСУ в направлении Вербового, две атаки", - сказал Рогов.

Как отметил собеседник агентства, за минувшие сутки украинские войска потеряли на ореховском направлении две бронемашины и три автомобиля.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.