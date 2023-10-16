В МО РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ в районе поселка Спорное

Контроль точности и корректировка огня артиллерии осуществляется операторами беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили опорные пункты, технику и вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Спорное на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ артиллеристами "Южной" группировки войск в районе Спорного. Точным огнем артиллеристы уничтожают опорные пункты, технику и вооружение ВСУ, а также полевые склады боекомплекта", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что контроль точности и корректировка огня артиллерии осуществляется операторами беспилотных летательных аппаратов.