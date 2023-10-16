МО РФ сообщило о пресечении действий украинских диверсантов на острове Корабелка

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские войска пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Корабелка, а также уничтожили два склада боеприпасов в районе Херсона и населенного пункта Никольское Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе города Херсона и населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы.