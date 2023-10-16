МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком направлении более 70 военных, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 70 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б", гаубица "Мста-Б", - отметили в ведомстве.