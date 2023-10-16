Силы РФ заняли несколько опорных пунктов в районе Синьковки в Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев добавил, что украинские военные стали интенсивнее обстреливать подконтрольные России населенные пункты региона

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские силы выбили украинских военных из нескольких опорных пунктов в районе Синьковки Харьковской области, написал в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Благодаря планомерным и слаженным действиям военнослужащим российской армии удалось продвинуться в сторону Синьковки и занять более выгодные позиции. Противник вынужденно покинул ряд своих опорных пунктов", - написал Ганчев.

Он добавил, что украинские военные стали интенсивнее обстреливать подконтрольные России населенные пункты региона. Под постоянным огнем находятся Таволжанка, Воробьевка, Ольшаны, станция Тополи.