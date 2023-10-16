Миротворцы РФ свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха

В Минобороны РФ подчеркнули, что за сутки нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост в зоне нагорно-карабахского конфликта в Аскеранском районе. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха в течение суток свернут один временный наблюдательный пост РМК (российского миротворческого контингента - прим. ТАСС) в Аскеранском районе", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что за сутки нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. "Всего с 19 сентября 2023 г. свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах", - заявили в оборонном ведомстве.

При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Нагорного Карабаха, указали в ведомстве.