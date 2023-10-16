16 октября, 19:00,
обновлено 16 октября, 19:01

МО заявило о подготовке террористами атаки на пункты дислокации войск РФ в Сирии

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что командование группировки войск РФ и руководство вооруженных сил Сирийской Арабской Республики примут упреждающие меры

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Террористы ведут подготовку к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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"Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - заявил Кулить.

По его словам, командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры. 

Теги:
СирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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