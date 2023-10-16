Авиация коалиции США за сутки три раза нарушила воздушное пространство Сирии

По словам заместителя руководителя ЦПВС в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пара истребителей F-16 и многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C международной коалиции во главе с США за сутки три раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано три нарушения парой истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.