Источник сообщил о скором завершении модернизации двигателя Д-18Т для Ан-124

По его словам, запчасти для устройства теперь полностью производятся в России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Двигатель для модернизированных Ан-124-100 "Руслан" выберут на конкурентной основе между ПД-35 и Д-18Т. Последний находится на стадии завершения глубокой модернизации, его запчасти полностью производятся в России, сообщил ТАСС источник, близкий к военно-транспортной авиации.

11 октября командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что российский двигатель большой тяги ПД-35, либо Д-18Т могут установить на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов и модернизированные Ан-124-100.

"[Д-18Т] сейчас на стадии завершения глубокой модернизации. Мы выходим на новый двигатель, воспроизводим все запчасти, потому что говорить, что это не наш (российский) двигатель уже нельзя. Оба двигателя [модернизированный Д-18Т и ПД-35] будут российскими и на конкурентной основе будет выбран из них лучший", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, какой вариант более приоритетный.

О "Руслане"

В 2018 году занимавший пост вице-премьера РФ Юрий Борисов (ныне - глава Роскосмоса) сообщал, что Россия может возобновить производство сверхтяжелых самолетов Ан-124 "Руслан". Он отмечал, что самолеты будут "оцифрованы", на них установят новые двигатели ПД-35. По его словам, Ан-124 можно эксплуатировать до 2050 года, если, в частности, модернизировать кабину самолета, поменять бортовое радиоэлектронное оборудование и решить проблему с двигателем Д-18. Также Борисов уточнял, что Ан-124 на 80% производился в России, при этом двигатели Д-18 для самолета были изготовлены на Украине. В связи с этим, по словам Борисова, необходимо решить проблему импортозамещения двигателей.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что двигатель ПД-35 может появиться к 2030 году.

Ан-124 выполнен по схеме четырехмоторного широкофюзеляжного высокоплана со стреловидным крылом, однокилевым оперением и многоопорным шасси. Оснащен четырьмя подвешенными под крылом турбореактивными двухконтурными двигателями Д-18Т производства Запорожского моторостроительного завода (ПАО "Мотор сич", Запорожье).

Ранее сообщалось, что ульяновское предприятие "Авиастар-СП" начало предварительные работы, связанные с возобновлением производства самолетов Ан-124 в России.