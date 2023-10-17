В Минобороны сообщили о срыве шести попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что потери украинских войск составили около 60 военнослужащих

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Подразделения войск "Центр" сорвали шесть попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении подразделения войск "Центр" огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена - прим. ТАСС) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества", - сказал Савчук.

По его словам, потери украинских войск составили около 60 военнослужащих. "Уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап", - добавил Савчук.

Савчук добавил, что бомбардировочная авиация группировки войск "Центр" нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка. "Бомбардировочной авиацией группировки войск нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики", - сказал Савчук.

Начальник пресс-центра группировки также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов противника.