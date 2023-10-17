Российские артиллеристы ЦВО уничтожили два натовских орудия на краснолиманском направлении

Речь идет о САУ Krab и М-777

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Гиацинт-С" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил польскую САУ Krab и американскую гаубицу М-777, стоявших на вооружении у ВС Украины, передает корреспондент ТАСС с артиллерийских позиций.

"Уничтожили польский Krab, М-777, поразили в рамках контрбатарейной борьбы. Частично помогаем пехоте при наступлении и обороне. Также поражали вражеские БМП, БТР, тягачи, пикапы", - рассказал журналистам командир орудия с позывным Рыба.

Он добавил, что между получением команды старшим офицером батареи и открытием огня проходят в среднем полторы-две минуты, которые нужны расчету, чтобы добежать из укрытия до орудия, навести его по координатам цели, зарядить и открыть огонь. "Гиацинт-С" способен поражать цели на дальности до 30 км обычным снарядом и до 35 км - дальнобойным.

Во время визита журналистов на позиции орудие Рыбы также вело огонь, получив координаты цели, разведанной дроном самолетного типа Supercam. Позднее в пресс-службе ЦВО сообщили ТАСС, что были поражены минометный расчет ВСУ и склад с боекомплектом.