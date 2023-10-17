Шойгу провел совещание по увеличению производства ствольной артиллерии и РСЗО

Министр обороны отметил, что "в условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как сообщили в Минобороны России, министр отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним в условиях специальной военной операции.

"В Национальном центре управления обороной РФ под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проведено совещание по вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и РСЗО. В ходе совещания глава российского военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним", - сказали в ведомстве.

Шойгу указал, что "в условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения". "Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска, - отметил министр. - Сегодня обсудим, как организована работа по развитию и увеличению производства ствольной артиллерии, РСЗО и высокоточных боеприпасов с учетом дополнительной потребности вооруженных сил".

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем. "Правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", - напомнил Шойгу.

Он добавил, что Минобороны РФ также упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.