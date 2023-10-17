Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей на купянском направлении

Командир роты с позывным Авангард сообщил, что противник испытывает существенную нехватку боеприпасов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) успешно поражают цели на купянском направлении, заставляя военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросать технику и бежать с переднего края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство показало кадры боевой работы танковых экипажей, выполняющих задачи на передовой в зоне СВО. "Т-80БВМ ровняет с землей опорник и наблюдательный пункт ВСУ. После чего коптер фиксирует, как противник бежит с переднего края. В разные стороны. Бросая позицию, технику. И такое, говорят танкисты, не впервые. Укронацисты отступают под натиском российских войск", - заявили в Минобороны РФ.

Российские танкисты практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций. "Успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику иностранного производства, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ", - отметили в Минобороны России.

Командир танковой роты с позывным Авангард сообщил, что противник испытывает существенную нехватку боеприпасов. "Последняя цель, которую позавчера поразили, склад боеприпасов со стороны противника. Это наносит ВСУ большой урон, так как у противника достаточно мало боекомплектов, боеприпасов, поэтому когда мы поражаем такие цели, им это наносит существенный урон. <...> Весь экипаж награжден медалью "За Отвагу". Боевой дух наш гораздо выше, чем у противника", - рассказал российский военнослужащий.

В Минобороны РФ заявили, что танкисты ЗВО оказывают поддержку мотострелковым подразделениям российских войск на купянском направлении, нанося мощные огневые удары по противнику.