17 октября, 07:59
Военная операция на Украине

МО РФ показало кадры уничтожения украинской гаубицы М777 барражирующим боеприпасом

© Минобороны России

В результате точного удара воспламенились и сдетонировали скрытый боекомплект и орудие

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Буксируемая гаубица М777 производства США уничтожена ударом российского барражирующего боеприпаса по артиллерийской позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения буксируемой гаубицы М777 барражирующим боеприпасом. После попадания барражирующего боеприпаса по артиллерийской позиции ВСУ воспламенился и сдетонировал боекомплект уничтожив гаубицу производства США" - говорится в сообщении.

На кадрах, предоставленных ведомством, видно, как в результате точного удара барражирующего боеприпаса воспламенились и сдетонировали скрытый боекомплект и орудие. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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