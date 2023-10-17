В России показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1, применяющихся в зоне СВО

Робототехнические комплексы демонстрируются впервые

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой и "Минер БР-1" для минирования впервые представили на международной выставке "Интерполитех" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в научно-производственном объединении (НПО) "Грань".

На выставке также впервые показали робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых и доставки грузов. "Все три робототехнических комплекса демонстрируются впервые. Изделия успешно применяются в зоне СВО, отзывы положительные. В общей сложности в зоне СВО применяют порядка 60 наших боевых роботов. Платформы управляются с джойстика. Российские военнослужащие очень быстро овладевают управлением", - заявили в НПО "Грань".

Роботизированная платформа БР-2 используется штурмовыми отрядами Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации. Для дистанционного минирования территорий российские войска применяют комплекс "Минер БР-1".

Международная выставка "Интерполитех" проходит с 17 по 19 октября в Москве.