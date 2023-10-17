Рогов сообщил о поражении расположения бойцов и складов ВСУ на правобережье Днепра

Российские силы нанесли удары по объектам украинской армии в Марганце и Никополе Днепропетровской области, отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Российские силы нанесли удары по объектам украинской армии в Марганце и Никополе Днепропетровской области. Успешно поражены места дислокации личного состава, склады с вооружением и боеприпасами, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Хорошие и точные удары наши нанесли по местам дислокации личного состава [ВСУ], складам с оружием и боеприпасами в Марганце и Никополе на правом берегу Днепра", - сообщил Рогов. Он уточнил, что пораженные объекты находятся на противоположном от города Энергодара Запорожской области берегу Днепра.

Собеседник агентства отметил, что удары носили превентивный характер. "По предварительной информации, среди уничтоженных целей расположение специальных сил ВСУ, которых готовили для форсирования Днепра", - отметил Рогов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.