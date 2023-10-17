Силовые ведомства тестируют новый дрон-сапер "Стрекоза" в близких к реальным условиях

Комплекс выполнен в виде коптера с локатором для поиска электроники, которая может потенциально находиться в составе самодельных взрывных устройств

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство обороны России и прочие силовые ведомства испытывают в максимально приближенных к реальным условиях новый летающий детектор самодельных взрывных устройств "Стрекоза". Об этом ТАСС на выставке "Интерполитех - 2023" сообщил Александр Калинин, ведущий специалист по продукции компании-разработчика АО "Группа защита-ЮТТА".

"Испытания изделия проходят, причем в приближенных к реальным условиям эксплуатации. <...> На данный момент образцы данного изделия тестировались Министерством обороны, Росгвардией и рядом других силовых структур. Отзывы положительные. <...> Например, в области управления, с точки зрения удобства для специалистов конкретной структуры, под каждого заказчика идет конкретная настройка", - сообщил он.

Калинин уточнил, что рекомендации заказчиков касаются совершенствования управления, в частности, улучшения удобства для специалистов конкретной структуры. Кроме того, разработчики работают над повышением дальности полета комплекса.

Комплекс "Стрекоза" выполнен в виде коптера с локатором для поиска электроники, которая может потенциально находиться в составе самодельных взрывных устройств. На беспилотнике также имеется подвесное устройство, на котором можно закрепить тротиловую шашку - при обнаружении самодельного взрывного устройства оператор коптера может установить ее на объект и дистанционно подорвать. Комплекс распознает взрывные устройства при полете на высоте до 30 метров, длительность полета составляет 60 минут.

На пульте оператора также отображается траектория полета коптера, в случае отсутствия опасных объектов она обозначается зеленым цветом. Если "Стрекоза" обнаруживает подозрительный предмет, на траектории появляется желтая метка, если детектор точно идентифицировал опасный объект, на экране появится красная метка.

Комплекс "Стрекоза" впервые был представлен на выставке "Интерполитех-2020".