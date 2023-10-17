17 октября, 11:11,
обновлено 17 октября, 11:20
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 270 военных убитыми и ранеными

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская группировка войск "Запад" в течение суток отразила семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, потери противника составили до 270 военных убитыми и ранеными. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

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"Потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 10 боевых бронированных машин и 3 пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что подразделения группировки "Запад" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак противника в районах Ивановки, Тимковки в Харьковской области и Надии в ЛНР. 

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