Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 270 военных убитыми и ранеными

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская группировка войск "Запад" в течение суток отразила семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, потери противника составили до 270 военных убитыми и ранеными. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 10 боевых бронированных машин и 3 пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что подразделения группировки "Запад" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак противника в районах Ивановки, Тимковки в Харьковской области и Надии в ЛНР.