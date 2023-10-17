17 октября, 11:12,
обновлено 17 октября, 11:22
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ в районе Вербового

В ведомстве сообщили, что на запорожском направлении потери противника составили до 110 военнослужащих

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вербового Запорожской области. Всего за сутки на этом направлении украинские потери составили до 110 военных, 7 танков и 7 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, 7 танков, 7 боевых бронированных машин, 3 автомобиля", - сообщили в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М109 Paladin производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация