Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ в районе Вербового

В ведомстве сообщили, что на запорожском направлении потери противника составили до 110 военнослужащих

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вербового Запорожской области. Всего за сутки на этом направлении украинские потери составили до 110 военных, 7 танков и 7 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, 7 танков, 7 боевых бронированных машин, 3 автомобиля", - сообщили в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М109 Paladin производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".