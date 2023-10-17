Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, общие потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком направлении до 150 военных.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледара Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-20", - говорится в сообщении.