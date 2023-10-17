17 октября, 11:14,
обновлено 17 октября, 11:29
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины потеряли до 485 военных

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские военные за сутки отразили девять атак украинских подразделений на донецком направлении, нанесли поражение живой силе противника у Орехово-Василевки и Андреевки. Как сообщили в Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 485 военных.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника на данном направлении составили до 485 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказали в ведомстве.

Также ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также орудие Д-20. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ, добавили в МО РФ. 

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