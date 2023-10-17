17 октября, 11:17,
обновлено 17 октября, 11:36
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 250 вертолетов ВСУ с начала СВО

По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции также уничтожен 491 самолет, 1 163 боевые машины реактивных систем залпового огня и 441 зенитный ракетный комплекс

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские войска с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 250 вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 7 953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 706 танков и других боевых бронированных машин, 1 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14 372 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении. 

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