Минобороны РФ заявило об уничтожении более 250 вертолетов ВСУ с начала СВО

По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции также уничтожен 491 самолет, 1 163 боевые машины реактивных систем залпового огня и 441 зенитный ракетный комплекс

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские войска с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 250 вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 7 953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 706 танков и других боевых бронированных машин, 1 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14 372 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.