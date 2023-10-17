17 октября, 14:33

МО РФ предложило ввести единую норму жилой площади для военных, нуждающихся в жилье

Сейчас при принятии военнослужащих на учет нуждающихся в жилье площадь таких помещений определяется исходя из учетной нормы, размер которой устанавливается властями населенного пункта, в котором будет жить военный

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ предлагает ввести единую норму жилой площади в размере 15 кв. м на человека для определения уровня обеспеченности военнослужащих жильем. Соответствующий проект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас при принятии военнослужащих на учет нуждающихся в жилье площадь таких помещений определяется исходя из учетной нормы, размер которой устанавливается властями населенного пункта, в котором будет жить военный.

Статью федерального закона "О статусе военнослужащих", касающуюся норм предоставления и площади жилого помещения предлагается дополнить пунктом следующего содержания: "Учетная норма площади жилого помещения, используемая для определения уровня обеспеченности военнослужащих граждан общей площадью жилого помещения в целях их признания нуждающимися в жилых помещениях, составляет 15 кв. м общей площади жилого помещения на одного человека". 

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