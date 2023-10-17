ВКС России уничтожили лагерь подготовки и склад боеприпасов террористов в Сирии

Речь идет об объектах в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб, уничтожив лагерь подготовки и склад боеприпасов боевиков. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Ввиду непрекращающихся провокаций со стороны террористических группировок, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований. В провинции Идлиб уничтожены лагерь подготовки боевиков в районе населенного пункта Шейх-Юсеф и склад боеприпасов террористов в районе населенного пункта Дара-Гарби", - заявил Кулить.