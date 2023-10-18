18 октября, 03:10

В России запустят серийное производство роботизированных платформ для зоны СВО

Речь идет о производстве около 300-500 изделий в месяц, сообщили в Научно-производственном объединении "Грань"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Грань" запустит в конце октября серийное производство роботизированного комплекса БРГ-1 для эвакуации раненых и платформы для минирования "Минер БР-1", которые применяются Вооруженными силами РФ в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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"В конце октября планируется выход на большие объемы, будет запущено серийное производство гусеничной платформы БРГ-1 и платформы для минирования "Минер БР-1". Речь идет о производстве порядка 300-500 изделий в месяц. Это результат успешных испытаний и применения в зоне СВО, по итогам которого бойцы отправляют заявки в Минобороны РФ на поставку оборудования", - заявили в НПО "Грань".

Платформы были впервые представлены на международной выставке "Интерполитех", которая проходит в Москве 17-19 октября. Также на выставке была показана платформа БР-2 с подвижной пулеметной установкой. 

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