Путин: самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать пространство над Черным морем

Президент указал, что "это не угроза"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинжал".

"По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал", - объявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Путин уточнил, что "эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов".

"Это не угроза", - отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.

Президент РФ заметил, что США все больше втягиваются в конфликт на Украине. "Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу", - констатировал он.