Шойгу: действия НАТО резко обострили обстановку у границ Союзного государства

Министр обороны РФ отметил, что Белоруссия - стратегический партнер и надежный союзник России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство России и Белоруссии является особенно важным фактором в условиях, когда обстановка у границ Союзного государства резко обострилась в связи с враждебной деятельностью НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Белоруссия - стратегический партнер и надежный союзник России. Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО", - сказал Шойгу во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран в Москве.