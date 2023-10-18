18 октября, 10:21,
обновлено 18 октября, 10:22

Шойгу: действия НАТО резко обострили обстановку у границ Союзного государства

Министр обороны РФ отметил, что Белоруссия - стратегический партнер и надежный союзник России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство России и Белоруссии является особенно важным фактором в условиях, когда обстановка у границ Союзного государства резко обострилась в связи с враждебной деятельностью НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Белоруссия - стратегический партнер и надежный союзник России. Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО", - сказал Шойгу во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран в Москве. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссия
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