18 октября, 10:25,
обновлено 18 октября, 10:26

Шойгу: военные базы НАТО и ударные вооружения могут вскоре появиться в Финляндии и Швеции

Это может произойти после вступления этих стран в Североатлантический альянс, уточнил глава Минобороны РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Коалиционные военные базы НАТО и ударные виды вооружения могут появиться на территории Финляндии и Швеции после их вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Москве.

"Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности <…>. В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений", - сказал Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичШвецияФинляндияРоссия
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