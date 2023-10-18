Шойгу: Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки США Украине ракет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия в ответ на поставки на Украину вооружений, в том числе высокоточных ракет, и перспективу передачи истребителей F-16 укрепляет западные рубежи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в среду.

"Соединенные Штаты Америки и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", - сказал Шойгу.