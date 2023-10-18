Шойгу: РФ и Белоруссия наладили военно-техническое сотрудничество и кооперацию ОПК

Глава Минобороны РФ отметил, что отлаженный механизм совместного военного планирования обеспечивает эффективное функционирование региональной группировки войск, а также Единой региональной системы ПВО

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия наладили взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество и кооперацию оборонно-промышленных комплексов (ОПК) между странами. Об этом на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии в Москве сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Налажено взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество и кооперация оборонно-промышленных комплексов наших стран. Совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате", - заявил министр.

По его словам, отлаженный механизм совместного военного планирования обеспечивает эффективное функционирование региональной группировки войск, а также Единой региональной системы ПВО.

Российский министр отметил, что во время учений ОДКБ в Белоруссии были отработаны вопросы материально-технического, медицинского обеспечения, ведения разведки и РХБ защиты. В то же время созданы учебно-боевые центры, чтобы повысить качество обучения военнослужащих из РФ и Белоруссии.

"Кроме того, продолжаем готовить белорусских военнослужащих в высших учебных заведениях Минобороны России", - сказал Шойгу.

В ходе совместной коллегии обсуждались семь плановых вопросов. "В конце заседания подпишем постановления по рассмотренным вопросам и утвердим ряд документов", - отметил министр.