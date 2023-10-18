Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Хунки

Министр обороны РФ отметил, что "факты непосредственного участия нациста Гуньки в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда - территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранителями РФ и Белоруссии обращение к Интерполу и Канаде на экстрадицию военного преступника Ярослава Хунки (Гуньки). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гуньки к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", - цитирует Шойгу Минобороны РФ.

Уточняется, что "факты непосредственного участия нациста Гуньки в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда - территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности". Отмечается, что подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности.

"Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунька должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере", - отметил глава российского военного ведомства.