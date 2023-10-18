Самолеты и беспилотники коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Как заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить, инциденты зафиксировали в районе Эт-Танф

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Истребители, самолет радиотехнической разведки и наблюдения и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) международной коалиции во главе с США 12 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon, самолетом радиотехнической разведки и наблюдения МС-12W и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кулить отметил, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.