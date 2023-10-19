ВС РФ уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении

В районе населенного пункта Приютное российские военные также сорвали попытку ротации украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские военные уничтожили две разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"Уничтожены две разведгруппы ВСУ южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного", - сказал Чехов.

Он добавил, что также в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял противотанковую пушку "Рапира" и шесть минометных расчетов.

Также на этом направлении артиллерия и бомбардировочная авиация группировки войск "Восток" поразила места сосредоточения живой силы и техники пяти бригад ВСУ, отметил Чехов.

"Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады в районах Водяного и севернее Шевченко, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й и 129-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Макаровки", - сказал Чехов.

Он уточнил, что также армейская авиация уничтожила пункт управления 102-й бригады территориальной обороны в Малиновке.

Кроме того, военнослужащие группировки "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку ротации украинских войск в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области.

"На южнодонецком направлении подразделениями группы войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ севернее Приютного, поражена группа пехоты противника южнее Червоного. Понеся потери, противник отступил", - сказал он.